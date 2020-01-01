سورية تعلن عن شفاء حالات من كورونا و تسجيل 16 اصابة جديدة قادمة من هذه الدول !!!

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الصحة في سورية عن تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين السوريين القادمين إلى البلاد , مايرفع حصيلة الإصابات المسجلة في سورية إلى 86 إصابة.

و ذكرت وزارة الصحة في بيان تلقت جهينة نيوز انه تم تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين السوريين القادمين إلى البلاد منهم 6 من الإمارات و 2 من السودان و 4 من روسيا و 4 من الكويت مايرفع حصيلة الإصابات المسجلة في سورية إلى 86 إصابة

و افادت الوزارة في بيانها عن شفاء أربع حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ما يرفع عدد حالات الشفاء إلى 41

و في سياق متصل اعلنت وزارة الصحة ان نتيجة تحليل الشخص الروسي المشتبه إصابته بفيروس كورونا في مرفأ طرطوس سلبية.

يشار إلى أنه تم تسجيل أول إصابة بالفيروس في سورية في الثاني والعشرين من شهر آذار الماضي لشخص قادم من خارج البلاد بينما تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.

و يذكر ان جميع الحالات المسجلة في سورية منذ بداية الشهر الحالي قادمة من الخارج و لم يتم تسجيل اي اصابة للمواطنين في الداخل السوري.