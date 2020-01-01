استراتيجية جديدة لتخفيف الهدر في المخابز وتحسين جودة الرغيف

جهينة نيوز:

دعا الاتحاد المهني لنقابات عمال الصناعات الغذائية والتبغ والتنمية الزراعية إلى ضرورة الإسراع في تسوية أوضاع عمال المخابز، خاصة وأنهم من شريحة العمال الذين يعملون باستمرار ودون توقف حتى في الأعياد والعطل الرسمية لتأمين رغيف الخبز للمواطنين.

ولفت الاتحاد إلى أن أهم نقطة وهي تثبت العمال المؤقتين في المخابز والذين يشكلون نسبة ليست قليلة من مجموع عمال الأفران، وبمجرد الانتهاء من هذه الخطوة سيكون هناك نتائج إيجابية ستنعكس على عملية إنتاج الخبز بشكل عام لجهة الارتقاء بجودة الرغيف وتخفيف الهدر، إلى جانب أن العمال الذين سيتم تثبيتهم سيستفيدون من التعويضات والمزايا التي يحصل عليها العمال الدائمون، واعتبر الاتحاد أن مرسوم إحداث المؤسسة السورية للمخابز رقم 6 الذي صدر هذا العام يهيئ الفرصة للقيام بهذه الإجراءات ويعطي الإمكانية لتثبيت العمال من جهة، وتسجيلهم بالتأمينات الاجتماعية وهو حق لهم وكثير من عمال المخابز المؤقتين محرومون منه، إلى جانب الاستفادة من ميزة التأمين الصحي التي يستفيد منها العمال المثبتون في المخابز.

ولفت الاتحاد إلى أن وجود عدد كبير من العمال المؤقتين (المياومين) الذين يعملون في المخابز يساهم بشكل أو بآخر في استمرار الهدر وسوء إنتاج الرغيف، لأن هذه الشريحة من العمال غير مستقرة فبعضهم يعمل لفترة مؤقتة ثم يترك العمل نظراً لظروف العمل المجهدة والتي لا يحصل مقابلها على الأجر المناسب، الأمر الذي لا يوفر للكثير من المخابز يدا عاملة ماهرة وخبيرة ومتخصصة بصناعة الرغيف..

وأشار الاتحاد إلى أن الواقع الحالي لعدد من المخابز يكاد يكون غير صالح لإنتاج الرغيف إما بسبب ضيق المكان أو عدم توفر البيئات المناسبة للعمل والعمال، ولذلك لابد من الأخذ بعين الاعتبار هذا الجانب والسعي لتحسين واقع صالات الأفران وجاهزيتها وجعلها مناسبة أكثر للعمل وإنتاج رغيف الخبز من حيث المساحة والتجهيزات.