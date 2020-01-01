مليون متابع لأصغر شيف في العالم بعمر عام واحد فقط.. فيديو

جهينة نيوز:

حصل شيف صغير بعمر العام، خلال أسابيع قليلة، على أكثر من مليون متابع على صفحته في "أنستغرام" التي يقدم من خلالها وصفات طبخ متنوعة لكن بطريقته الخاصة.

وأنشأت أم الطفل الصغير صفحة على "أنستغرام" أطلقت عليها اسم "Kobe Eats"، بهدف التسلية ورسم البسمة على وجوه أصدقائها وأقربائها.

لكن صفحة الطفل بدأت بالانتشار بشكل غير متوقع، وحصد بعد أسابيع آلاف المتابعين ليصل عدد المتابعين الآن إلى حوالي مليون و400 ألف متابع، بحسب "نيويورك بوست".

يقوم الطفل بتقديم وجبات متنوعة مثل المعكرونة والجبن والبيض وغيرها من الأطباق العالمية البسيطة، وبعض الصلصات الشهيرة.

وقالت والدة الطفل آشلي وايان في تصريح لشبكة "سي إن إن"، حول هذه التجربة: "نشرنا أول فيديو في نهاية شباط الماضي، كان لديه حوالي 200 متابع حتى 15 نيسان ثم قفز بشكل سريع ليصل إلى 100 ألف متابع ثم 200 ألف و500 ألف، بالتأكيد لم نتوقع ذلك".

ولا يتحدث الطفل كوبي في الفيديوهات التي ينشرها، لكنه يقوم بتذوق الأطعمة بنفسه والخلطات، وإصدار الأصوات تعبيرا عن إعجابة.

وأشارت الأم إلى أن الشيف الصغير لا يهتم كثيرا بترتيب المطبخ، لكنها تنظف كل شيء بعده بسعادة كبيرة لأنه يتعلم الكثير.

ونوهت الأم إلى أن الطفل "يبحث في مكونات جديدة، ويشعر بقوام الأطعمة الجديدة، ويتعلم مهارات عملية مثل السكب، والغرف والقياس"، وأضافت: "نعم إنها فوضوية قليلا ولكن هذا كل شيء، الفوضى مجرد فوضى! يمكن تنظيفها! لكن الذكريات التي نصنعها ستبقى إلى الأبد".