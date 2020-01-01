البرازيل تسجل رقما مرعبا للوفيات بفيروس كورونا

جهينة نيوز:

بلغت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد بالبرازيل 347398 إصابة منها 22013 وفاة و142587 حالة شفاء، بحسب أرقام لوزارة الصحة البرازيلية.

وأضافت الوزارة، اليوم الأحد، أنه تم خلال الساعات الـ24 الماضية تسجيل 16508 حالة إصابة جديدة بكوفيد 19 ليرتفع إجمالي المصابين إلى347398 .

وأفادت أيضا بإحصاء 965 وفاة جديدة ليصل مجموع الوفيات إلى 22013.

وقالت وزارة الصحة إن عدد المرضى الذين تماثلوا للشفاء بلغ 142587 .

وتجاوزت البرازيل، يوم الاثنين، بريطانيا لتصبح ثالث أكبر بلد به حالات إصابة بكورونا، وتجاوزت البرازيل روسيا يوم الجمعة ولكن من غير المرجح أن تتجاوز الولايات المتحدة قريبا. ويوجد بالولايات المتحدة أكثر من 1.5 مليون إصابة.

وقدم وزير الصحة البرازيلي، نيلسون تيتش، يوم 15 أيار، استقالته من منصبه على خلفية تدهور الأوضاع الوبائية في البلاد وسط انتشار متسارع لفيروس كورونا.

بينما كشفت تسريبات إعلامية عن وجود خلافات له مع رئيس البرازيل، جايير بولسونارو، حول سبل مكافحة الجائحة والتي قلل الأخير في وقت سابق من خطورتها.