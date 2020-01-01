الصين: نقترب من حافة حرب باردة جديدة مع واشنطن

الأحد, 24 أيار 2020 الساعة 11:58 | سياسة, عالمي

الصين: نقترب من حافة حرب باردة جديدة مع واشنطن

جهينة نيوز:

حذّر وزير الخارجية الصيني وانغ يي من أن الصين والولايات المتحدة تقتربان من "حافة حرب باردة جديدة"، معبراً عن أسفه لتصاعد التوتر مع واشنطن حول وباء كوفيد-19.

وقال وزير الخارجية الصيني أمام صحافيين "لفت نظرنا أن بعض القوى السياسية في الولايات المتحدة تأخذ العلاقات الأميركية الصينية رهينة وتدفع البلدين باتجاه حرب باردة جديدة".

وأضاف "إلى جانب الدمار الناجم عن فيروس كورونا المستجد، ينتشر فيروس سياسي في الولايات المتحدة".

في سياق آخر، أكد الوزير أن بلاده "منفتحة" على تعاون دولي لتحديد مصدر فيروس كورونا المستجدّ.


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