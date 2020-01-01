تحسن الكهرباء خلال أيام العيد مرتبط ‏بدرجات الحرارة‎

جهينة نيوز
صرح مدير عام شركة كهرباء ريف دمشق خلدون حدى لـ«الوطن»، بأنه لا يوجد خطة حالياً لوصل الكهرباء خلال أيام عيد الفطر.
ولفت إلى أنه في حال انخفاض درجات الحرارة، عن مستوياتها المرتفعة، فإن واقع الكهرباء سيكون أفضل خلال العيد، ووسط التوقعات بانخفاض درجات الحرارة، فإنه من الممكن أن يتحسن واقع الكهرباء.
وأشار إلى أنه خلال الأيام القليلة الماضية، ازدادت ساعات التقنين، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، بشكل ملحوظ، منوهاً بأنه عندما ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير؛ ينخفض مردود محطات توليد الكهرباء، وهذا ما حصل خلال الأيام الماضية، وفي الوقت نفسه، ازداد استجرار الكهرباء، لذا ازدادت ساعات التقنين.
وبيّن حدى أن برنامج التقنين في ريف دمشق مازال ثابتاً، ولم يتغير، ففي بعض مناطق الريف مثل مناطق إعادة الإعمار، يكون التقنين ساعتين وصل مقابل ٤ ساعات قطع، وفي أغلب المناطق يكون التقنين ٣ ساعات وصل مقابل ٣ قطع.