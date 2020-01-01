تحسن الكهرباء خلال أيام العيد مرتبط ‏بدرجات الحرارة‎

جهينة نيوز

صرح مدير عام شركة كهرباء ريف دمشق خلدون حدى لـ«الوطن»، بأنه لا ‏يوجد خطة حالياً لوصل الكهرباء خلال أيام عيد الفطر‎.‎

ولفت إلى أنه في حال انخفاض درجات الحرارة، عن مستوياتها المرتفعة، فإن ‏واقع الكهرباء سيكون أفضل خلال العيد، ووسط التوقعات بانخفاض درجات ‏الحرارة، فإنه من الممكن أن يتحسن واقع الكهرباء‎.‎

وأشار إلى أنه خلال الأيام القليلة الماضية، ازدادت ساعات التقنين، بسبب ارتفاع ‏درجات الحرارة، بشكل ملحوظ، منوهاً بأنه عندما ترتفع درجات الحرارة بشكل ‏كبير؛ ينخفض مردود محطات توليد الكهرباء، وهذا ما حصل خلال الأيام ‏الماضية، وفي الوقت نفسه، ازداد استجرار الكهرباء، لذا ازدادت ساعات التقنين‎.‎

وبيّن حدى أن برنامج التقنين في ريف دمشق مازال ثابتاً، ولم يتغير، ففي بعض ‏مناطق الريف مثل مناطق إعادة الإعمار، يكون التقنين ساعتين وصل مقابل ٤ ‏ساعات قطع، وفي أغلب المناطق يكون التقنين ٣ ساعات وصل مقابل ٣ قطع‎.