ما حقيقة وفاة الرئيس اللبناني ميشال عون؟

الأحد, 24 أيار 2020 الساعة 11:50 | سياسة, عربي

ما حقيقة وفاة الرئيس اللبناني ميشال عون؟

جهينة نيوز

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، بعد منتصف ليل أمس أنباء تزعم وفاة الرئيس اللبناني ميشال عون، حيث تم نسب هذه الأنباء إلى "الوكالة الوطنية للإعلام".

وبدورها نفت وكالة الأنباء اللبنانية اليوم الأحد الشائعات التي ترددت حول وفاة الرئيس اللبناني ميشال عون.

وقالت الوكالة إن بعض المجموعات على برنامج واتساب نقلت شائعة وفاة رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون.

وأكدت أن هذه الشائعات ليس لها أساس من الصحة، وكذبت من نقلوها على لسانها.

ونفت الوكالة أن تكون قد نشرت أي شيء من هذا القبيل، مشيرة إلى أن لا علاقة لها بأي من هذه الشائعات.

وأوضحت أن الغرض من هذه الشائعات إحداث بلبلة في البلاد.


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