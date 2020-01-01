إجراءات مشدّدة لضبط المفرقعات والألعاب ‏النارية المهرّبة

جهينة نيوز:

صرّح الآمر العام للضابطة الجمركية العميد آصف علوش بأنه تم ‏اتخاذ جملة من الإجراءات الخاصة بتوزيع مهام العمل الجمركي على الضابطات ‏والمفارز الجمركية، خلال أيام العيد، وتم تعميم جداول المناوبات بما يحقق كفاءة ‏العمل، واستمراره، خلال عطلة العيد‎. ‎

وتم التوجيه بتركيز المتابعة والملاحقة للمهربات، وخاصة التي تنشط عادة في ‏مواسم الأعياد، مثل المفرقعات والألعاب النارية وألعاب الأطفال، وغيرها‎.‎

وبيّن لـ«الوطن» أن هناك إجراءات مشدّدة لمنع تلك المهربات، وضبطها في الأسواق، من ‏الجمارك، والداخلية، كون هذه المهربات محظورة وضارة وتمثل خطرا على سلامة ‏الأطفال، إضافة لما تسهم به من حالات تجمع للأطفال في الساحات والحدائق، وهو ‏أمر غير مرغوب به في ظل الظروف الحالية، حيث تطبق إجراءات للتصدي ‏لفيروس كورونا المستجد‎.