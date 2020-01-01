إجراءات مشدّدة لضبط المفرقعات والألعاب ‏النارية المهرّبة

جهينة نيوز:
صرّح الآمر العام للضابطة الجمركية العميد آصف علوش بأنه تم اتخاذ جملة من الإجراءات الخاصة بتوزيع مهام العمل الجمركي على الضابطات والمفارز الجمركية، خلال أيام العيد، وتم تعميم جداول المناوبات بما يحقق كفاءة العمل، واستمراره، خلال عطلة العيد.
وتم التوجيه بتركيز المتابعة والملاحقة للمهربات، وخاصة التي تنشط عادة في مواسم الأعياد، مثل المفرقعات والألعاب النارية وألعاب الأطفال، وغيرها.
وبيّن لـ«الوطن» أن هناك إجراءات مشدّدة لمنع تلك المهربات، وضبطها في الأسواق، من الجمارك، والداخلية، كون هذه المهربات محظورة وضارة وتمثل خطرا على سلامة الأطفال، إضافة لما تسهم به من حالات تجمع للأطفال في الساحات والحدائق، وهو أمر غير مرغوب به في ظل الظروف الحالية، حيث تطبق إجراءات للتصدي لفيروس كورونا المستجد.