توضيح من وزير الصحة حول إغلاق مرفأ طرطوس بعد الاشتباه بحالة مصابة بكورونا

جهينة نيوز:

علق وزير الصحة الدكتور نزار يازجي على ماتم تداوله حول اغلاق مرفأ طرطوس بعد الاشتباه بإصابة أحد عناصر الجانب الروسي بفيروس كورونا حيث قال في تصريح لوكالة سانا انه لدى اجراء فحص لأحد عناصر الجانب الروسي في المرفأ اعطى نتيجة ايجابية ونسبة دقتها تصل إلى 70 بالمئة.

وأوضح يازجي أنه وحرصاً من وزارة الصحة على صحة العمال والصحة العامة للأهالي تم منع العمال من الخروج من المرفأ لحين اجراء الفحوصات لجميع المخالطين للحالة المشتبهة وقد جاءت نتائج فحوصات جميع العاملين سلبية وتم السماح لهم بالخروج إلى منازلهم.

واكد يازجي ان المرفأ يعمل بشكل طبيعي وسيتم اجراء اختبار (بي سي أر) ثاني للحالة المشتبهة يوم غد لتأكيد أو نفي اصابتها بالفيروس.