أبراج الأحد 25 أيار مع سمر عمران

جهينة -خاص

مولود 24-5.. معروف عنك الجاذبية لكن متمرد ومعروف عنك حلط الألوان من خلال بيتك وثيابك وتحب التفاصيل وتكره المنافسة.

الأيام القادمة على موعد مع وجه جديد وجيد لك عاطفياً.. للبعض طموح على اعد الحدود.. تستعيد قوتك وسفر وربح مادي وهدايا ثمينة.

الحمل:

يوم تتميز بتبلبور الناحية الذهنية والفكرية وتزداد نسبة اللقاءات.. لاتستلم للغضب بل حاول تقوية العلاقات.. تسمع أخباراً جميلة تخص من تحب من أخوة وجيران... وفي البيع والشراء اليوم جيد لك.

الثور:

حساس نوعاً ما ويصعب عليه معرفة كيف تتراكم المصاريف.. اضبط ميزانتيك ربما هناك مصاريف غير متوقعة.. تجنب شراء أشياء غير ضورةي ولبعض هدية أو يجد شيئاً كان ضائعاً.

الجوزاء:

القمر في برجك تعبر عن ذاتك ولديك فرصة للتعبي رعن مطالبك ورأيك .. تنجح بلقاء شخص ولديك السيطرة اليوم على كل الأمور.

السرطان:

دولاب الحظ يدور عكس ماتريد.. تجنب الوسواس وخذ قسطاً من الراحة لأنك ستتخطى هذه المرحلة حين يصل القمر إلى برجك.

الأسد:

يوم جيد ومناسب لتستفيد من مؤهلاتك في المجال المهني وطلب المساعدة من الأصدقاء المخلصين.. مصالحة بعد خلاافات يوم تحقق أحلامك وتحضر أنشطة ولقاءات.

العذراء:

تجد نفسك مدفوع للاحتكاك بوجوه عديدة مهنياً.. وتواجه ظروفاً ومطلوب منك التركيز على العمل.. لاتنسى أن الضمير غير موجود عند بعض الناس لذلك نظم أمور حياتك جيداً.

الميزان:

تتجدد لديك الرغبة بالسفر والسعي لتوسيع الأفق.. انس الماضي وافتح قلبك للجديد لأن الأحوال تتغير لمصلحتك.. أخبار وأشياء حافلة.. تجنب الدخول إلى مكان مجهول.. حركة اتصالات هو عنوان نهارك.

العقرب:

تركزيك على الأمور المالية.. اعرف كيف تلتقط الفرص المناسبة لتحقق الحظ.. اضبط الميزانية وحافظ على الثقة وابق يقظاً.

القوس:

مناسب لتدعم أمورك مع الشركاء والبحث عن شخص مناسب والوصول إلى حلول إيجابية.. انتبه قد تسجل خلافات وابق هادئاً وجرّب أن تقيم جسراً للتواصل.

الجدي:

تشعر بالتعب والانزعاج من الوضع الصحي.. وتجد صعوبة في إنجاز أمور مهمة.. لاتفكر بانسحاب واحتما لأن تنفعل لذلك اخلد إلى الراحة لأن العمل الكثير بانتظارك.

الدلو:

لاتعرف الكلل أو الملل.. ابتعد عن الأفكار السوداء وتكسب حب الحبيب وكل المؤشرات تدل على أنك بموقع قيادي وصوتك مسموع اليوم، لذلك لاتفوت الفرصة.

الحوت:

زيادة بالضغط العائلي قد تؤدي إلى عصبية وخلاف عائلي .. يوم تجد نفسك مشغول بالتصليحات والظروف مناسبة لعقد صفقة لذلك رتب أمورك.