حركة طالبان تعلن عن هدنة خلال عيد الفطر

جهينة نيوز:

اعلنت حركة طالبان وقف عملياتها العسكرية خلال عيد الفطر.

نقلت وكالة "شمشاد" الأفغانية عن الحركة أنها "ستطبق وقفا لإطلاق النار خلال أيام العيد الثلاثة"، وأن "مقاتليها لن يشنوا أي هجمات ضد العدو، ولكن سيدافعون عن أنفسهم في حال التعرض لهجوم".

وفي وقت سابق، أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، أنه توصل إلى اتفاق مع الرئيس الأفغاني أشرف غني بشأن أهمية التنفيذ السريع للالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق بين الولايات المتحدة وحركة "طالبان" وبدء المفاوضات بين الأفغان.

وتواجه أفغانستان سلسلة أزمات بينها التفشي السريع لفيروس كورونا المستجد وازدياد أعمال العنف التي راح ضحيتها العشرات خلال الأسابيع الماضية.