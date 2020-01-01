مستشار اردوغان السابق : أردوغان أفلس حتى داخل حزبه

جهينة نيوز:

أكد كمال اوزتورك المستشار الإعلامي السابق لرئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان فشل سياسات أردوغان في جميع المجالات داخليا وخارجيا موضحا أنه أفلس حتى داخل حزبه العدالة والتنمية.

وقال اوزتورك في حديث تلفزيوني: “لم يعد أردوغان مقبولا من عدد كبير من كوادر وتنظيمات حزب العدالة والتنمية وخاصة الشباب الذين لم يعودوا يشاركون في فعاليات الحزب إلا إذا دفع لهم مسبقا وهو ما يعكس إفلاس نهج أردوغان وأسلوبه داخل الحزب الذي يعاني من أزمات خطيرة”.

وقال اوزتورك: “لولا سيطرة أردوغان على 95 بالمئة من الإعلام الخاص والحكومي وسياسات الترهيب التي ينتهجها فمن المستحيل أن يحصل مع حزبه على الأصوات في الانتخابات الأخيرة”.

وكان استطلاع للرأي نشر في الـ16 من الشهر الحالي حول شعبية الأحزاب السياسية في تركيا أظهر أن نحو 25 بالمئة من المصوتين سابقاً لحزب العدالة والتنمية الحاكم باتوا غير مؤيدين له ولسياساته منذ الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 2018.