وزارة الثقافة في سورية تقيم حفلات موسيقية (دون جمهور) على مدى ثلاثة أيام بعد عيد الفطر

جهينة نيوز:

تعتزم وزارة الثقافة تنظيم نشاط ثقافي على مدى ثلاثة أيام بعد عيد الفطر مباشرة تحت عنوان (الثقافة في بيتك) يتضمن عدداً من الحفلات الموسيقية دون جمهور على أن يتم بثها عبر التلفزيون السوري وقناة الوزارة على يوتيوب.

ويتضمن النشاط الثقافي وفق بيان للوزارة تلقت جهينة نيوز نسخة منه إقامة حفل موسيقي يومي خلال الأيام المذكورة تقيمه الفرق الموسيقية (السيمفونية العربية) كورال الحجرة “أوركسترا اورفيوس” وذلك في عدد من المعالم الثقافية المعروفة بدمشق (حديقتي دار الأوبرا والمتحف الوطني وأدراج مكتبة الأسد الوطنية).

كما ستقيم الوزارة خلال الأيام الثلاثة حفلات موسيقية مصغرة في باحات بعض المشافي العامة (المواساة والأسد الجامعي والبيروني أو مشفى الأطفال) بهدف التضامن مع المرضى وتوجيه تحية تقدير للكوادر الطبية وجميع العاملين الصحيين في مجال التصدي لوباء كورونا.

وبينت الوزارة أنه سيتم تنظيم جميع الحفلات دون جمهور وسيتم بثها عبر التلفزيون العربي السوري وقناة وزارة الثقافة على يوتيوب على أن يتم اتخاذ كل الإجراءات الصحية الاحترازية من تعقيم وارتداء كمامات ومسافات الأمان والتباعد بين العازفين.