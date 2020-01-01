فنزويلا تعلن مصادرة معدات شركة أمريكية للاتصالات

جهينة نيوز:

أمر القضاء الفنزويلي أمس الجمعة، بأن تتم “فورا” مصادرة ممتلكات ومعدات شركة التلفزيون المشفرة “دايركت-تي في” المملوكة للشركة الأمريكية للاتصالات “ايه تي اند تي”.

وأمرت المحكمة العليا الهيئة الوطنية للاتصالات “كوناتل” بمصادرة “كل الموجودات والملكيات العقارية والمكاتب التجارية والمقار الإدارية ومراكز العمليات والبث والأجهزة اللاقطة وكل المعدات الأخرى أو أي تمديدات تستخدم لتقديم خدمات الاشتراك” بشبكة “دايركت-تي في”.

وأوضحت المحكمة في بيان أن “كوناتل يمكنها، لتحقيق ذلك، الاعتماد على دعم الجيش”، فيما ذكرت وكالة “فرانس برس” أن عسكريين تابعين للحرس الوطني دخلوا المقر الرئيسي لـ”دايركت-تي في” في كاراكاس.

وكلفت المحكمة العليا “كوناتل” بتعيين مجلس إدارة جديد “لضمان عودة الخدمات فورا وحقوق العمل التي يتمتع بها الموظفون”.

وكانت الشركة الأمريكية “ايه تي اند تي” أعلنت الثلاثاء وقف نشاطات “دايركت-تي في” في فنزويلا، موضحة أن العقوبات الأمريكية تمنع بث القناتين الإخباريتين الخاصتين “غلوبوفيجن” و”بيديفيسا تي في” التابعتين لشركة النفط الوطنية الفنزويلية.

وأوضحت المجموعة الأمريكية، أن بث القناتين عبر هذه الشبكة كان شرطا وضعه الرئيس نيكولاس مادورو لمنح ترخيص للتلفزيون المشفر في فنزويلا.

وتفيد أرقام رسمية بأن “دايركت-تي في” تمثل 45% من سوق التلفزيون المدفوع في فنزويلا. ويطال إنهاء عمله 6,5 ملايين مشترك في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 30 مليون نسمة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية