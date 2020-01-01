مسؤول عسكري روسي: إعادة فتح طريق M4 الأثنين المقبل

جهينة نيوز:

أعلن مسؤول عسكري روسي رفيع المستوى من مطار القامشلي الدولي، إنه سيجري يوم الاثنين القادم إعادة فتح طريق M4 الدولي الرابط بين شمال شرق سوريا ومناطق الداخل والساحل، سيكون مخصصا لحركة المدنيين والحركة التجارية.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريح لقناة "روسيا اليوم"، أنه ستكون هناك دوريات روسية بشكل يومي ما عدا الجمعة، لتعقب حركة الطريق ومنع أي استفزازات عسكرية عليه، كما أنه سيكون هنالك تنسيق مشترك مع الإدارة المدنية في بلدة تل تمر، وستمنع على الطريق أية مظاهر عسكرية للقوى المختلفة.

فيما لم تصدر إلى الآن أي تأكيد رسمي من وزارة الدفاع الروسية بهذا الخصوص.

وتسيطر على 80 كم من هذا الطريق الميليشيات الإرهابية الموالية لتركيا منذ بدء عملية الغزو التركي في منطقة رأس العين