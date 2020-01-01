مجدداً.. ماذا يجري في مراكز الحجر الصحي.. محسوبيات وأخطاء قاتلة برعاية وزارة الصحة..!؟

السبت, 23 أيار 2020 الساعة 17:26 | شؤون محلية, أخبار محلية

مجدداً.. ماذا يجري في مراكز الحجر الصحي.. محسوبيات وواسطات وأخطاء قاتلة برعاية وزارة الصحة..!؟


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