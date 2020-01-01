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مجدداً.. ماذا يجري في مراكز الحجر الصحي.. محسوبيات وأخطاء قاتلة برعاية وزارة الصحة..!؟
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مجدداً.. ماذا يجري في مراكز الحجر الصحي.. محسوبيات وأخطاء قاتلة برعاية وزارة الصحة..!؟
السبت, 23 أيار 2020 الساعة 17:26 |
شؤون محلية
,
أخبار محلية
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مجدداً.. ماذا يجري في مراكز الحجر الصحي.. محسوبيات وواسطات وأخطاء قاتلة برعاية وزارة الصحة..!؟
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