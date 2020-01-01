صلاة العيد في المنازل لأول مرة والمساجد ستذيع تكبيرات العيد عبر المآذن

جهينة نيوز

استجابة للإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا ستكون صلاة عيد الفطر السعيد في سورية هذا العام في المنازل لأول مرة بعد أن علق المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف إقامتها في المساجد التي ستقوم بإذاعة تكبيرات العيد عبر المآذن كالمعتاد.

وبحسب المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف فإن صلاة العيد إما سنة مؤكدة أو واجب ويمكن إقامتها على هيئتها في المنزل مع الأهل جماعة من دون خطبة أو فرادى.

تعليق صلاة العيد جاء حفظاً للنفس ودفعاً للخطر الواقع من التجمعات في المساجد وخشية أن تؤدي لانتشار وباء كورونا ولا سيما أن صلاة العيد تشهد عادة ازدحاماً كبيراً وهو إجراء قامت به العديد من الدول العربية والإسلامية منها مصر والأردن والسعودية.

وكان المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف واتحاد علماء بلاد الشام أصدرا فتوى بتعليق صلاة وخطبة الجمعة وصلوات الجماعة في مساجد سورية بشكل مؤقت اعتباراً من الـ 15 من آذار الماضي وتم السماح بأداء المصلين لصلاة الجمعة في المساجد منذ ثلاثة أسابيع مع اتخاذ إجراءات احترازية عالية تتضمن تعقيم المساجد قبل الصلاة وبعدها وإلزام المصلين بالتباعد الجسدي وتعقيم اليدين وارتداء الكمامة أثناء الصلاة وتحديد مدة الخطبة بعشر دقائق فقط.