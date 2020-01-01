الجيش يحرر ثلاثة من جنوده من أيدي "حراس الدين" الارهابي

جهينة نيوز

حرر الجيش السوري ثلاثة من جنوده كانوا قد وقعوا أسرى لدى تنظيم "حراس الدين" الإرهابي في معارك خاضها في وقت سابق مع التنظيم الارهابي في ريف اللاذقية.

وافادت مصادر نقلا عن قناة العالم إن اسرى الجيش وقعوا خلال معارك بين حرس الحدود في الجيش ومسلحي تنظيم "حراس الدين" الإرهابي في جبال التركمان بريف اللاذقية.

وأضافت المصادر ان عملية التحرير التي تمت قرب تفتناز بريف إدلب بدعم من القوات الرديفة في سورية، وإلى جانب تحرير الجنود الثلاث استعاد الجيش جثامين أربعة من شهدائه في عملية التحرير ذاتها.

وخرج تنظيم "حراس الدين" الارهابي الى العلن في أواخر شباط عام 2018 بعد إعلان "جبهة النصرة" الارهابية فك ارتباطها عن تنظيم "القاعدة" في محاولة لم تنجح في درء تهمة الإرهاب عنها، إذ رفضت شخصيات مؤثرة في الجبهة فك الارتباط مع "القاعدة" فاتجهت إلى تشكيل فصيل "حراس الدين" الموصوف بكونه أكثر تشدّداً من الجبهة، خصوصاً لجهة رفض أي حلول سياسية للأزمة السورية.

وانضمت إلى "حراس الدين" لاحقاً مجموعات ارهابية متشددة منها: جيش البادية، وجيش الساحل، وسرية كابل، وسرايا الساحل، وجيش الملاحم، وجند الشريعة، وكتيبة أبو بكر الصديق، وكتيبة أبو عبيدة بن الجراح، وسرايا الغرباء، وكتيبة البتار، وسرايا الساحل، وسرية عبد الرحمن بن عوف، وكتائب جند الشام، وكتائب فرسان الإيمان، وقوات النخبة.