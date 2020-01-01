الأولى من خمسة.. ناقلة النفط الإيرانية "فورتشن" تصل فنزويلا غدا

جهينة نيوز:

أفادت وسائل إعلام محلية اليوم السبت أن قافلة من خمس ناقلات إيرانية تحمل الوقود إلى فنزويلا اقتربت من منطقة البحر الكاريبي، حيث من المتوقع أن تصل أول سفينة إلى مياه الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية يوم غد الأحد.

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن طهران تزود فنزويلا بنحو 1.53 مليون برميل من البنزين والمشتقات النطفية.

وأشارت الوكالة إلى أن الولايات المتحدة عززت مؤخرا وجودها البحري في منطقة البحر الكاريبي، لما قالت إنه عملية موسعة لمكافحة المخدرات. لكن المتحدث باسم البنتاغون، جوناثان هوفمان، قال يوم الخميس إنه ليس على علم بأي عمليات تتعلق بالشحنات الإيرانية.

من جانبه، قال وزير الدفاع الفنزويلي إن جيشه سيرافق الناقلات الإيرانية بمجرد وصولها إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة في البلاد.

واقتربت الناقلة التي ترفع علم إيران، فورتشن، وهي الأولى في قافلة السفن، من البحر الكاريبي يوم الجمعة. وهي تبحر بإشارة القمر الصناعي منذ مرورها بقناة السويس في وقت سابق من أيار.

وأظهرت بيانات بحرية أن السفن الأربع الأخرى تسير على نفس المسار عبر المحيط الأطلسي.