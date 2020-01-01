بايرن ميونخ يُعيد كوتينيو

السبت, 23 أيار 2020 الساعة 13:08 | رياضة, كرة القدم

بايرن ميونخ يُعيد كوتينيو

جهينة نيوز:

أعلن الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني "كارل رومينغه"، عن انتهاء صلاحية أحقية شراء النجم البرازيلي "فيليب كوتينيو"، من برشلونة الإسباني بعدما لعب بصفوف الفريق على سبيل الإعارة.

وقال رومينيغه في تصريحات لمجلة "دير شبيجل" الألمانية: (بايرن ميونخ لم ينفذ خيار أحقية شراء كوتينيو... انتهت صلاحيته ولم ننفذه، الآن يجب أن نقوم بالتخطيط الداخلي على المستوى المالي).

ومن جانبه، سيحاول النادي الكاتالوني التخلص من البرازيلي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، من أجل تدعيم صفوفه بصفقات جديدة.

وانضم كوتينيو إلى بايرن هذا الموسم، على سبيل الإعارة، مع أحقية شرائه مقابل 120 مليون يورو، حيث أنه لم يصل إلى مستوى التوقعات مع العملاق البافاري، ولعب 32 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالها 9 أهداف وصنع 8.


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