الاحتلال التركي يدخل 12 سطحة محملة بصفائح إسمنتية إلى محيط تل تمر بريف الحسكة

جهينة نيوز

واصلت قوات الاحتلال التركي انتهاكها لسيادة الأراضي السورية وأدخلت صباح اليوم تعزيزات ومواد لوجستية إلى قواعدها غير الشرعية في محيط تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي.

وذكرت مصادر أهلية لسانا أن “قوات الاحتلال التركي أدخلت 12 سطحة عبر معبر مدينة رأس العين محملة بصفائح وعوارض إسمنتية تستخدم في إنشاء المقرات والتحصينات واتجهت جنوباً إلى قواعدها غير الشرعية بريف بلدة تل تمر شمال غرب الحسكة”.

ومنذ عدوانها على الأراضي السورية في التاسع من تشرين الأول الماضي قامت قوات النظام التركي بإدخال عشرات الآليات المحملة بالأسلحة والمعدات اللوجستية لتعزيز قواعدها اللاشرعية ودعم مرتزقتها من التنظيمات الإرهابية التي تقوم بتنفيذ عمليات إجرامية بحق الأهالي وتدمير البنى التحتية والمرافق الخدمية ما تسبب بنزوح كبير للمدنيين عن قراهم وبلداتهم.