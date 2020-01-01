4300 دونم قمح وشعير و468 دونما أشجار مثمرة و2500 شجرة حراجية اكلتها النيران في السويداء

جهينة نيوز

بيّن مدير زراعة السويداء أيهم حامد “للوطن” أن عدد الحرائق التي طالت الأراضي الزراعية في المحافظة وصل إلى 28 حريقاً زراعياً.

وأشار إلى أن الحرائق طالت مساحة 4367 دونماً من الأراضي المزروعة بالقمح و الشعير و 468 دونماً من أراضي الأشجار المثمرة، إضافة إلى 2500 دونم مواقع حراجية لافتا إلى أن المساحات الحراجية الأكثر تضرراً كانت من نصيب محمية الضمنة.

واضاف: تفاوتت الأضرار في الحراج بين الضرر الكامل والجزئي ليتجاوز عدد الأشجار المتضررة 12 ألف شجيرة حراجية حديثة النمو.

و لفت حامد إلى قيام المديرية بتجهيز ثمانية صهاريج وبلدوزر ضمن خطة التصدي للحرائق كان لها دور أساسي في إخماد الحرائق على ساحة المحافظة ومؤازرة فوج الإطفاء وباقي الدوائر والمؤسسات الحكومية المعنية، كما يتم حالياً إصلاح وتجهيز صهريج عدد 2 ضمن المديرية لإلحاقها بباقي الصهاريج ضمن خطة المحافظة للتصدي للحرائق ومكافحتها.