تتمة فيلم "أفاتار" يبدأ تصويرها الأسبوع المقبل في نيوزيلندا

جهينة نيوز

قال المنتج جون لانداو يوم امس الجمعة إن تتمة لفيلم الخيال العلمي الناجح أفاتار لجيمس كاميرون سيبدأ إنتاجها الأسبوع المقبل للمرة الأولى منذ وقفها في نطاق الجهود العالمية لاحتواء فيروس كورونا.

وحسب رويترز توقف الإنتاج السينمائي والتلفزيوني في مختلف أنحاء العالم في منتصف آذار لكنه يعود ببطء في بعض الدول ومن بينها نيوزيلندا التي ستشهد تصوير تتمة أفاتار.

وأقرت السلطات في نيوزيلندا حيث نباطأ فيروس كورونا بشدة بعد أن طبقت الحكومة عزلا عاما صارما ضمانات للإنتاج السينمائي لاستئناف الإنتاج.

وبدأ عرض أفاتار في عام 2009 وظل الفيلم الأكثر دخلا على الإطلاق حتى يوليو تموز عام 2019 عندما تفوق عليه فيلم ”المنتقون: نهاية اللعبة“.