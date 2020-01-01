بجدول مناوبات.. استمرار عمل أفران دمشق خلال العيد

جهينة نيوز

قال مصدر في المؤسسة السورية للمخابز فرع دمشق أن جميع الأفران ضمن مدينة دمشق مستمرة بعملها وستفتح خلال أيام عيد الفطر ولكن وفق نظام المناوبات.

وأوضح المصدر أنه تم وضع جدول مناوبات لكافة الأفران ضمن دمشق بحيث تستمر بعملها وتوفر مادة الخبز للمواطنين خلال أيام العيد.

وبين المصدر أن جدول المناوبات الموضوع على الشكل التالي: أول أيام العيد مخبزي ابن العميد 2+3، الوحدة، الاطفائية، الامين، اليرموك، مساكن برزة، المزة شيخ سعد، المزة4، الزاهرة +اليرموك الجديد، قبر عاتكة، الهجرة والجوازات، الحسينية، العمارة.

وفي ثاني أيام العيد، مخابز ابن العميد 3+4+5، الوحدة، الاطفائية، برزة2، المزة3، المزة4، الزاهرة، العرين، باب توما، قبر عاتكة، الحسينية، الشاغور الالي، المزة الالي، ابن النفيس الالي، دمر الالي.

أما في ثالث أيام العيد، أفران ابن العميد 2+3+4، العدوي، برزة 1، مساكن برزة، المزة شيخ سعد، المزة3، العرين، باب توما، الهجرة والجوازات، العمارة، اليرموك الجديد، الشاغور الالي، المزة الالي، ابن النفيس الآلي، دمر الآلي.

وأكد المصدر أن جميع المخابز تستمر في عملها خلال يوم الوقفة السبت حتى آذان المغرب.