السيطرة على حريق اندلع في منطقة الربوة بدمشق ولا أضرار بشرية

السبت, 23 أيار 2020 الساعة 11:56 | شؤون محلية, أخبار محلية

السيطرة على حريق اندلع في منطقة الربوة بدمشق ولا أضرار بشرية

جهينة نيوز

كشفت مصادر رسمية انه تمت السيطرة على الحريق الذي اندلع قرب المدخل الرئيسي لمنطقة الربوة بدمشق، مشيرة الى ان سيارات الاطفاء ماتزال متواجدة في المكان حتى اللحظة واستنفر فوج الاطفاء للسيطرة على الحريق.

ولفتت المصادر في تصريح خاص للوطن الى عدم معرفتها للسبب الحقيقي لاندلاع الحرائق بعد، مؤكدة استنفار مختلف الكوادر للسيطرة على الحريق قرابة الساعة من الوقت.

واكدت المصادر ان الاضرار كانت مادية لبعض الاشجار ومساحات من الاعشاب اليابسة دون وقوع اية اضرار بشرية.

واوضحت المصادر ان ١٢ سيارة دفاع مدني واطفاء سارعت لاطفاء الحريق والسيطرة عليه بالكامل.


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