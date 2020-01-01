شركة عالمية جديدة تعلن إفلاسها بسبب كورونا

السبت, 23 أيار 2020 الساعة 11:54 | اقتصاد, اقتصاد عالمي

شركة عالمية جديدة تعلن إفلاسها بسبب كورونا

جهينة نيوز

أعلنت شركة أمريكية لتأجير السيارات" هيرتز" اليوم السبت عن إفلاسها المالي وذلك بسبب تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد في العالم.

وذكر موقع "فوربس" الأمريكي أن الشركة قررت تصفية عملها في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، لكنها ستواصل العمل في مناطق نشاطها الرئيسية ​أوروبا​ و​أستراليا​ ونيوزيلندا​.

وقالت الشركة أن تأثير وباء فيروس كورونا كان كبيرا على الخدمة حيث تراجعت العائدات بشكل هائل في العديد من الدول الأوروبية وفي الولايات المتحدة وكندا.

وتابعت "هيرتز" أنها اتخذت "إجراءات فورية" تمنح الأولوية لصحة و​سلامة​ موظفيها وزبائنها، وألغت "كل نفقات غير أساسية".

وأشارت إلى أن "الغموض يلف آفاق عودة الواردات وإعادة فتح السوق بالكامل ما تطلب هذه الخطوة اليوم". وأوضحت "هيرتز" أن عشرين ألف شخص في المجموع تم في الواقع تسريحهم، يشكلون حوالى نصف عدد العاملين فيها في العالم.

يذكر أن وباء فيروس كورونا أجبر الكثير من الشركات في العالم من إعلان إفلاسها وذلك بسبب الخسائر الكبيرة التي لحقت بها خلال تفشي وانتشار الوباء في العالم.


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