السعودية تقرر إقامة صلاة العيد في الحرمين الشريفين

السبت, 23 أيار 2020 الساعة 11:34 | مجتمع, أخبار المجتمع

السعودية تقرر إقامة صلاة العيد في الحرمين الشريفين

جهينة نيوز

وافق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز على إقامة صلاة عيد الفطر في الحرمين الشريفين.

وقالت صحيفة "عكاظ" إن موافقة الملك على إقامة صلاة العيد في الحرمين جاءت شريطة إيقاف حضور المصلين، أعلن ذلك الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس.

وصرح عبد الرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وإمام الحرم المكي، بأن هذا القرار يدل على حرص الملك سلمان على إحياء هذه الشعيرة العظيمة في نفوس المسلمين في ظل هذه الجائحة التي ألمّت بالعالم أجمع.


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