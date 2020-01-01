البرازيل في المرتبة الثانية عالميا بمعدل الإصابات والوفيات بكورونا

جهينة نيوز

احتلت البرازيل المرتبة الثانية عالميا في معدل الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد، بعد ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 330890 حالة.

وقالت وزارة الصحة البرازيلية في بيان: "تم تسجيل خلال يوم الجمعة 1001 حالة وفاة، وبهذا يرتفع الإجمالي إلى 21048 حالة وفاة.

وقدم وزير الصحة البرازيلي، نيلسون تيتش، يوم 15 أيار، استقالته من منصبه على خلفية تدهور الأوضاع الوبائية في البلاد وسط انتشار متسارع لفيروس كورونا.

بينما كشفت تسريبات إعلامية عن وجود خلافات له مع رئيس البرازيل، جايير بولسونارو، حول سبل مكافحة الجائحة والتي قلل الأخير في وقت سابق من خطورتها.