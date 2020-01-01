رئيس البرلمان الشيشاني يعلق على أنباء إصابة قاديروف بفيروس كورونا!

جهينة نيوز

أعلن رئيس مقر العمليات الخاص بمنع انتشار وباء "كوفيد-19" في الشيشان رئيس البرلمان الشيشاني محمد داوودوف أن رئيس الجمهورية رمضان قاديروف بصحة جيدة وأن المعلومات حول إصابته غير صحيحة.

وكتب داوودوف على حسابه في "انستغرام": "هناك إشاعات وأحاديث مختلفة.. أؤكد أن رئيس جمهوريتنا رمضان قاديروف بصحة وعافية، وأن ما يكتب ويقال عنه غير صحيح".

وتابع: "أعلم أن الشعب (الشيشاني) قلق بسبب هذه الإشاعات، وأود أن أطمئنكم - كل شيء على ما يرام الحمد لله".

وسبق أن أعلنت وسائل إعلام روسية نهار اليوم عن نقل الزعيم الشيشاني قاديروف إلى إحدى مستشفيات موسكو للاشتباه بإصابته بفيروس "كوفيد -19"، وانتشرت في وسائل الإعلام الأنباء عن إمكانية إصابته.