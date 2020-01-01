صالات "السورية للتجارة" تواصل عملها خلال أيام العيد وفق جدول مناوبات

جهينة نيوز:

صرح مدير عام المؤسسة السورية للتجارة أحمد نجم لـ«الوطن» بأن صالات المؤسسة مستمرة في عملها، وستفتح خلال أيام عيد الفطر.

وأوضح أنه تم وضع جدول مناوبات للصالات في كافة المحافظات، بحيث تستمر بعملها، وتوفر المواد الاستهلاكية والغذائية للمواطنين، بأسعار منافسة، ضمن أيام العيد، وقد أعلن جدول المناوبات، ويمكن مراجعة صفحة المؤسسة السورية للتجارة على الفيسبوك لمعرفة تاريخ مناوبة الصالات.

وأكد أن عمليات بيع وتسليم المواد المدعومة (السكر – الرز) عبر البطاقة الإلكترونية، مستمرة خلال العيد ضمن الصالات المناوبة، وهي متوفرة بشكل جيد.

ولفت نجم إلى أن عمليات التأهيل والتجهيز والصيانة للصالات مستمرة، مع استلام صالات ومنافذ بيع جديدة من عدة وزارات ومحافظات وبلديات، حيث سيصل العدد الإجمالي للصالات الداخلة في الخدمة حوالي ١٧٠٠ صالة في وقت قريب.