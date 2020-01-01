تغذية صرافات العقاري والتجاري مستمرة خلال عطلة العيد

جهينة نيوز:

صرّح مدير عام المصرف العقاري، مدين علي لـ الوطن بأن تغذية الصرافات الآلية مستمرة خلال عطلة عيد الفطر، وتم تخصيص فريق عمل لمتابعة تغذية الصرافات وصيانتها وإصلاح الأعطال، إذ سيكون هناك تغذية يومية للصرافات، باستثناء اليوم الأول من العيد، وبعدها يتم استئناف عملية التغذية.

وبيّن أن هناك 200 صراف قيد الخدمة حالياُ لدى المصرف، منها نحو 42 صراف في دمشق.

وعلى التوازي، عمّم المصرف التجاري السوري على فروعه لمتابعة تغذية الصرافات الجدارية خلال أيام العطلة، والتأكد من وجودها في الخدمة، وإبلاغ دائرة الدعم الفني بالأعطال، وتخصيص فريق عمل لمتابعة وجودها في الخدمة.

إضافة إلى توجيه مديرة الشؤون التقنية والدفع الإلكتروني لتكليف مناوبين في أيام العطلة، وتحميل مدراء الفروع المسؤولية المباشرة عن عمل الصرافات طيلة أيام العطلة.