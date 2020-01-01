السيدة فيروز بصحة جيدة ولاصحة لخبر وفاتها

جهينة نيوز:

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خبر وفاة الفنانة الكبيرة السيدة فيروز “نهاد حداد”، فجر اليوم الجمعة ، عن عمر يناهز 84 عامًا.

ونفى غسان الرحباني الخبر المتداول عن صحة السيدة فيروز. وقال في تصريح صحفي: “فيروز بخير، واعتدنا كل سنة ان نسمع مثل هذه الشائعات”.

وجاء في الخبر الذي انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي: “خبر مؤلم، صعق اللبنانيون والعالم العربي..فقد رحلت قبل قليل الفنانة العربية فيروز عن عمر يناهز الخامسة والثمانين في مشفى الجامعة الاميريكية في بيروت. وداعا فيروز (1935-2020)”.

وقد نفت مصادر مقربة اخرى من عائلة السيدة فيروز الخبر مؤكدين أنها شائعة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي ولا تمت للحقيقة بأي صلة والسيدة فيروز بصحة جيدة ومتواجدة في منزلها بلبنان .

ايضاً نفت الصفحة الرسمية للسيدة فيروز على “تويتر” الخبر وقالت “فيروز بخير”. وفي تغريدة أخرى قالت الصفحة “بكرا برجع بوقف معكن..اذا مش بكرا بعدو أكيد..انتو احكوني وانا بسمعكن..حتى لولا الصوت بعيد”.