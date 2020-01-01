أبراج السبت 23 أيار مع سمر عمران

جهينة-خاص

مولود 23-5: يملك نظرة للحياة الإيجابية سمؤول وغير جاحد ومخلص وغير جاحد.. تأمل غسعاد من تحب دائماً..

سنة واعدة أسفار وانفرجات وترقية وسلم نجاح في الشهور القادمة.. احسب خطاك فهناك نقل ملكية وتغيير مفاجئ وعمل ثاني.. حظاً سعيداً.

الحمل:

نهار يحمل سفر وتنقل وزيارات وحماس وعون لك.. تنشغل بمرحلة جديدة وتؤسس لمشروع تحلم به.. أخبار سارة.ز

الثور:

نهار قوي ومناسب لحل المشكلات المادية وتتخطى الصعوبات بالعمل.. حساس وتميل للمبالغة، عليك توخي الحذر بمصاريفك لأن الشمس صارت ببيت مالك... فترة مشجعة وكرر محاولاتك لتعزز وضعك الفترة واعدة وتحقق نجاحاً باهراً.

الجوزاء:

يوم جديد لإجراء بعض التغييرات.. نهار قوي دلل نفسي وغير شكلك الخارجي وتتعاون مع المحيط.. واجبات وأخبار سارة وتؤسس لمشروع تحلم به.

السرطان:

يوم فارغ من كل نتيجة فلا تراهن عليه وحاذر من وعكة صحية.. كن هادئاً هناك خبات أمل.. يوم سكول وليس لديك رغبة في التحرك.

الأسد:

يوم للنشاط ودعوات واحتفال بأفكارك.. قد تلتقي بوجه جديد وصديق قديم.. لاتهمل هذا النهار وكن متفائلاً وتفاعل مع االناس لانك تطلب رؤيتهم اليوم.

العذراء:

نهار للعمل قد يكون مصحوباً بالعراقيل وقد تقابل مواقف لايمكن مواجهتها إلا بالصبر.. انتبه على مكانتك العملية وقد يعلو صوتك بسبب وجهة نظرك.. زيارة طبيب..

الميزان:

الأأمور لمصلحتك.. استغل الموقف لانهاء مشروع جديد ومساعدة ممن يعملون معك وتترك أثراً إيجابياً وتغيير في مسارك اليوم.. موضوع قانوني لمصلحتك.

العقرب:

استغل الفرص التي تركّز عليك وأمور مالية مشتركة فواتير واستحقاقات وأمور إدارية. تغيير بالقوة واجه الأمور بشيء من التواضع وركز على أمورك المالية.. النهار يحمل لك رجوعاً إلى الماضي وبعض الأفكار.

القوس:

لاتجعل إحباطك يؤثر على شركائك وابحث عنهم.. للبعض تواصل والعبض يجتاز العقبات.. يوم فيه تنوع بالعمل.

الجدي:

عمل كثير وتراكم أعمال.. لاتفقد أعصابك وحافظ على هدوئك لأن نهارك ربما يحمل بعض القلق وربما تتسبب بخسارة.. يناسبك الانضمام إلى مجموعة وربما تعرف مواجهة أو تحديات.. اصبر .. هناك قلق لأنك تتنقل بين أكثر من مكان.

الدلو:

يوم جيد وتتمتع بإمكانيات ذهنية استغلها ووظفها باللقاءات والسهرات والتسلية.. خبر معنوي أو مادي وهدف تحارب من أجله.. احتمال تغيير في الديكور والشكل وأخبار تخص الأولاد.. الحظ إلى جانبك.

الحوت:

ركّز على أمر مالي وشخصي لذلك ثق بإمكانياتك الذاتية.. النهار يحمل لك بعض التعقيد ولو حمل لك بعض التصليحات والأعطال. قد تحكي بأمر عقاري.. لاتدع المشكلات تؤثر على عملك.