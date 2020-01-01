كورونا في سورية .... اصابة و شفاء و وفاة

جهينة نيوز:

اعلنت وزارة الصحة في سورية عن تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا و حالة شفاء و اصابة جديدة.

و ذكرت وزارة الصحة في بيان لها مساء اليوم تلقت جهينة نيوز نسخة منه انه تم تسجيل إصابة جديدة ووفاة جديدة بفيروس كورونا بين القادمين من الكويت مايرفع حصيلة الإصابات المسجلة في البلاد إلى 59 إصابة وعدد الوفيات إلى 4 .

و افادت الوزارة عن شفاء حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سورية مايرفع عدد حالات الشفاء إلى 37 حالة.

يشار إلى أنه تم تسجيل أول إصابة بالفيروس في سورية في الثاني والعشرين من شهر آذار الماضي لشخص قادم من خارج البلاد بينما تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.