الأمن المصري يفكك خلية إرهابية في القاهرة وظيفتها دعائية

جهينة نيوز:

أعلنت السلطات المصرية اليوم تفكيك خلية إرهابية تابعة لتنظيم جماعة “الإخوان المسلمين” الارهابية مكونة من 11 عنصراً في العاصمة القاهرة مهمتها إنتاج أفلام ومواد مصورة مفبركة بغرض التحريض وإثارة البلبلة والفوضى في البلاد.

وأفادت وزارة الداخلية المصرية في بيان اليوم بأن الأمن المصري تمكن من تحديد هوية العناصر الإجرامية الإرهابية القائمة على وضع هذا المخطط وضبط المسؤولين عنه في الداخل وأبرزهم مالك شركة خاصة لإنتاج المواد الإعلامية المليئة بالشائعات بغرض بيعها لقناة الجزيرة القطرية.

وكانت قوات الأمن المصرية قضت في الرابع عشر من الشهر الماضي على كامل أفراد مجموعة إرهابية بمنطقة الأميرية في القاهرة.