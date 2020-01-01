تحذير... هذا ما يحدث لجهازك المناعي عندما لا تغسل أسنانك بانتظام

جهينة نيوز:

كشف خبراء أن تنظيف الأسنان بانتظام، يقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض.

ذكر تقرير نشره موقع "تايمز أوف إنديا"، أن التنظيف المنتظم للأسنان يقوي جهاز المناعة، الأمر الذي يساعد في مكافحة الأمراض والفيروسات، خصوصا في ظل انتشار جائحة كورونا.

وحذر التقرير الأشخاص الذين لا ينظفون أسنانهم أو الذين لا يجرون فحص الأسنان في الوقت المناسب، من إماكنية إصابتهم بعدوى بكتيرية.

ويمكن أن تدخل هذه البكتيريا من فم الشخص إلى مجرى الدم من خلال اللثة المريضة أو الأماكن التي تتضرر فيها الأسنان.

ويدفع ذلك الجهاز المناعي للاستجابة ويتم إطلاق البروتين التفاعلي C أو CRP من الكبد وهي مادة يتم إطلاقها في الجسم عندما يكون هناك أي نوع من الالتهاب، هذه العملية لا تسبب أي ضرر، ولكن إذا تم إطلاق الإنعاش القلبي الرئوي بشكل مستمر، فقد تؤدي في النهاية إلى مشاكل صحية أخرى.

وربطت الدراسات وجود مستويات عالية من CPR لدى الرجال والنساء على حد سواء بخطر الإصابة بأمراض القلب، وكلما زاد خطر الإصابة بـ CPR زادت المخاطر التي تتعرض لها.

ونصح الأطباء بضرورة تنظيف الأسنان مرتين يوميا، للحفاظ على صحة جهازك المناعي.

وبجانب تنظيف الأسنان يجب الاهتمام بتناول طعام صحي لتجنب الأمراض والحالات المزمنة الأخرى، لأن النظام الغذائي الغني بالعناصر الغذائية والمنخفض في السكر، يقلل من طبقة البلاك المسببة للتسوس.