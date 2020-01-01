بوتين يحذر من احتمال حدوث موجة ثانية من الإصابة بفيروس كورونا في الخريف

جهينة نيوز:

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من أن موجة جديدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا في روسيا ممكنة في الخريف، من أكتوبر/ تشرين الأول إلى نوفمبر/ تشرين الثاني، مؤكدا ضرورة وضع هذا الأمر في الاعتبار عند رفع القيود.

وقال بوتين في اجتماع بخصوص الوضع الصحي والوبائي: "نحن بحاجة إلى الاستعداد لذلك، والخروج التدريجي من نظام الحظر الذي ما زلنا نعيش فيه إلى حد كبير اليوم، ونحتاج إلى التفكير في ما يقوله الخبراء في البلاد وفي الخارج، وإمكانية حدوث موجة جديدة، في الخريف، نهاية أكتوبر - نوفمبر، والتي يجب أن نضعها في الاعتبار أيضًا وأن نكون مستعدين لمثل هذا التطور للوضع".

وأكد بوتين أن الوضع مع فيروس كورونا في روسيا يستقر بشكل عام.

وقال الرئيس الروسي: "وفي موسكو، التي كانت أول من واجه الوباء، وفي العديد من المناطق الأخرى بدأ انخفاض تدريجي في عدد الإصابات الجديدة التي يتم اكتشافها كل يوم. حتى الآن، هذا الاتجاه الإيجابي ليس بالسرعة التي نرغب بها، وأحيانًا حتى غير مستقرة، ولكنه موجود".