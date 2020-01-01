فرنسا ودول أوروبية أخرى تعلق على انسحاب واشنطن من معاهدة "السماء المفتوحة"

جهينة نيوز:

عبرت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الجمعة عن أسف فرنسا لقرار الولايات المتحدة الانسحاب من معاهدة "السماء المفتوحة"، مؤكدة أهمية الحفاظ على هذه المعاهدة.

وأكدت الوزارة التزام باريس بهذه المعاهدة الدولية التي تضم 35 بلدا وتسمح بعمليات استطلاع جوية بطائرات غير مسلحة في أجواء الدول الأعضاء.

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان مشترك مع ألمانيا وبلجيكا وإسبانيا وفنلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا وجمهورية التشيك والسويد، إن المعاهدة لا تزال "فعالة ومفيدة".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أمس الخميس نيتها الانسحاب من المعاهدة بذريعة "عدم امتثال روسيا لشروطها"، وهو اتهام رفضته موسكو بشكل قاطع، مؤكدة عزمها على مواصلة الالتزام بجميع بنود المعاهدة طالما بقيت سارية المفعول.