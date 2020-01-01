الاحتلال يحرق مئات أشجار الزيتون جنوب جنين

جهينة نيوز:

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم على أراضي الفلسطينيين في قرية ظهر العبد جنوب غرب جنين بالضفة الغربية وأحرقت مئات أشجار الزيتون فيها.

ونقلت وكالة وفا عن طارق عمارنة رئيس مجلس قرويي ظهر العبد قوله إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأطلقت قنابل الصوت على أراضي الفلسطينيين ما أدى إلى إحراق 120 شجرة زيتون.

إلى ذلك اقتحم مستوطنون إسرائيليون أراضي الفلسطينيين في بلدتي عوريف وعصيرة القبلية جنوب نابلس بالضفة الغربية وأحرقوا مئات الأشجار.

ونقلت وكالة وفا عن مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس قوله إن مجموعة من المستوطنين اقتحمت منطقة اللحف الشمالي الواقعة بين بلدتي عوريف وعصيرة القبلية وأضرمت النيران بالأراضي والحقول الزراعية ما تسبب باحتراق مئات الأشجار.

وتصعد قوات الاحتلال من ممارساتها العدوانية بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في مدنهم وقراهم بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم.