لجنة مركزية و6 لجان فرعية في حلب للإشراف على استلام محصول القمح

جهينة نيوز:

اتخذت محافظة حلب إجراءاتها لاستلام محصول القمح اعتباراً من الثاني من الشهر القادم.

حيث شكل حافظ حلب حسين دياب لجان فرعية في مناطق/ السفيرة - منبج- - دير حافر- الباب - اعزاز - سمعان / إضافة للجنة المركزية، وذلك للإشراف على استلام مادة القمح من المنتجين وفق نتائج بحث العينة العشوائية المقدر فيها كميات القمح على مستوى المساحة المزروعة في كل منطقة، والإشراف على عمل الحصادات وعملها وفق الأولوية والدور المسبق وتحديد مركز الحبوب الذي سيسلم فيه المزارع محصوله والتأكيد على المزارعين وأصحاب الحصادات تسليم محاصيلهم الى مؤسسة الحبوب ، وتقديم كل التسهيلات التي تساعد الفلاحين بتسليم محاصيلهم