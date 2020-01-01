الجيش الإيراني: سنرد على أي خطأ أميركي في الحسابات وفي أي نقطة من العالم

جهينة نيوز:

أكد قائد هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية ​اللواء محمد باقري، أن "بلاده سترد بشكل قاطع على أي "خطأ أمريكي في الحسابات وفي أي نقطة من ​العالم"، مشيراً الى ان "​إيران​ تشرف على تحركات الأعداء"، مشددا على "عدم السماح لأحد باستعراض عضلاته لاستهداف أمن واستقلال ووحدة الأراضي الإيرانية وتهديد الثورة​ والنظام الإسلامي في إيران".

هذا وكان وزير الدفاع الإيراني ​أمير حاتم​، هدد قبل يومين برد حاسم على أي مضايقات أميركية لناقلات ​النفط​ الإيرانية"، معتبرا أن "أي اعتراض أميركي لناقلاتنا النفطية هو قرصنة بحرية تعرض أمن الملاحة الدولية للخطر".