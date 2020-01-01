الجيش الإيراني: سنرد على أي خطأ أميركي في الحسابات وفي أي نقطة من العالم

جهينة نيوز:
أكد قائد هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، أن "بلاده سترد بشكل قاطع على أي "خطأ أمريكي في الحسابات وفي أي نقطة من العالم"، مشيراً الى ان "إيران تشرف على تحركات الأعداء"، مشددا على "عدم السماح لأحد باستعراض عضلاته لاستهداف أمن واستقلال ووحدة الأراضي الإيرانية وتهديد الثورة والنظام الإسلامي في إيران".
هذا وكان وزير الدفاع الإيراني أمير حاتم، هدد قبل يومين برد حاسم على أي مضايقات أميركية لناقلات النفط الإيرانية"، معتبرا أن "أي اعتراض أميركي لناقلاتنا النفطية هو قرصنة بحرية تعرض أمن الملاحة الدولية للخطر".