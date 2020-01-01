العدل تحذر من أشخاص يدعون أنهم قضاة على مواقع التواصل الاجتماعي

جهينة نيوز:

نوهت وزارة العدل السورية في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فسيبوك إلى انتحال بعض الاشخاص صفة قضائية .

وقالت الوزارة في منشورها أنه من خلال المتابعة لوحظ في الآونة الأخيرة وجود عددٍ من الحسابات على الفيسبوك ينتحل أصحابها صفة قضائية ويدّعون بأنهم قضاة، يحاربون الفساد ويقومون بخدمة المواطنين، إلا أن الحقيقة مغايرة لذلك تماماً فهم أشخاص يمتهنون الاحتيال ويسيؤون للقضاء والقضاة، ويستهدفون الجهات الرسمية بالتشهير واختلاق الأكاذيب والترويج على أنها ملفات فساد يحاربونها.

وعليه فإن وزارة العدل تنفي وجود قاض يعمل لديها باسم "عرين الخطيب" والذي ينتحل صفة قاض من خلال حساب على الفيسبوك، وتؤكد أنه ستتم ملاحقته قانونياً حين معرفة هويته الحقيقية.

وزارة العدل تدعو المواطنين للحذر من التعامل مع هؤلاء الأشخاص، حرصاً منها على عدم وقوعهم في فخ تزييف الحقائق وتضليلهم.