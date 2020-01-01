مسيرة فنية حافلة للفنان الراحل مأمون الفرخ والحزن يخيم على الوسط الفني في سورية

جهينة نيوز- عبدالهادي الدعاس:

خيم الحزن، مساء أمس، على أهل الوسط الفني في سورية، إثر وفاة الفنان مأمون الفرخ عن عمر يناهز الـ 62 إثر احتشاء في العضلة القلبية.

وكان للفنان الراحل مسيرة فنية طويلة في المسرح والتلفزيون والسينما فهو مخرج ومسرحي سوري من مواليد دمشق في عام ١٩٥٨، ودرس وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق قسم التمثيل وقسم كلية الدراما والموسيقا، ثم حصل على درجة الماجستير من جامعة العلوم والتكنولوجيا، وأصبح في عام ١٩٨٢ عضوا في نقابة الفنانين، وشغل منصب مدير مسرح القباني، ويشغل حالياً مدير مسرح الطفل والعرائس.

من أعماله الدرامية “باب الحارة، شوارع الشام العتيقة، مسافة أمان، الإمام، وردة شامية، الندم، العراب، بواب الريح، ياسمين عتيق، أسعد الوراق، تخت شرقي، الخط الأحمر، الانتظار، بكرا أحلى، عصر الجنون، ليالي الصالحية، بقعة ضوء، عش المجانين، الخوالي، حي المزار، بطل من هذا الزمان، العبابيد، أيام الغضب، يوميات مدير عام، أبو كامل”.

وكانت آخر مشاركاته في الدراما العام الفائت 2019 من خلال عدة مسلسلات منها شوارع الشام العتيقة شخصية أبو خاطر ومسلسل كرسي الزعيم ومسافة أمان وباب الحارة 10 وغفوة القلوب، وكان من المفترض أن يشارك في الجزء الحادي عشر من "باب الحارة" بشخصيته "أبو نكاشة" الذي تم تأجيله.

ومن أعماله المسرحية سكان الكهف، وسفره بلا سفر، وكاليغولا، وثلاثة مراكب ومشعوذ، والمهرج، والمصباح السحري، وجواهر الأميرة السبع، ونصفا جزيرة، واحتفال عائلي.

ومن أعماله السينمائية تل الفرس، وسبع دقائق إلى منتصف الليل، وغير مخصص للبيع.

كما شارك في دبلجة عدد كبير من مسلسلات الرسوم المتحركة منها فرسان الفضاء والمحقق كونان، وفرسان الأرض، والقناع الأخضر، وأبطال الديجتال، وقتال الطيف، والصياد الصغير، وروبن هود.

وبعد أن تم الإعلان عن هذا الخبر الحزين من قبل نقابة الفنانين السوريين، خيم الحزن جميع مواقع التواصل الاجتماعي نتيجة المحبة الكبيرة التي يتمتع بها الراحل بين محبيه ومتابعيه وزملائه الفنانين.

فقد علق الفنان طارق مرعشلي بالقول: "بكرت كتير كتير كتير يارفيقي، الله يرحمك ويجعل مثواك الجنة، الفنان والصديق والزميل مأمون الفرخ في ذمة الله".

أما المخرجة رشا شربتجي: "خبر حزين رحمة الله على الفنان القدير مأمون الفرخ وأسكنه فسيح جناته إنسان طيب وخلوق".

بينما علقت الفنانة ريم عبدالعزيز: "أبكاني رحيلك يا صديقنا المحب والغالي، رحلت باكراً، لروحك الرحمة، حزننا كبير عليك".

فيما قال المخرج تامر إسحاق: "ما عم أقدر أتخيل الخبر، ضيعان التهذيب والرقي والفنان والأخلاق، مأمون الغالي ضيعانك".

وقد رثى العديد من الفنانين والمخرجين رحيل زميلهم من بينهم علاء قاسم، أمانة والي، شكران مرتجى، غادة بشور، وائل رمضان، محمد خير الجراح، عارف الطويل، تماضر غانم، خالد القيش، وغيرهم الكثير