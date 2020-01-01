مؤسسة البريد تعتذر لكل المسرحين عن الإشكالات التي حصلت أثناء تسلمهم لتعويضاتهم

جهينة نيوز:

قدمت المؤسسة السورية للبريد اعتذارها عن الفوضى والإشكالات التي حصلت خلال اليومين الماضيين أثناء تسليم المسرحين العسكريين لتعويضاتهم المالية.

وقالت المؤسسة السادة المسرحين عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تعتذر المؤسسة السورية للبريد لكل السادة المسرحين عن الاشكاليات التي حدثت بالامس والتي كان لمعظمها اسباب خارجة عن ارادتها ومن مبدأ الشفافية وحسن التعامل مع زبائنها وبالذات اتجاه فئة خدمت وقدمت للوطن اسمى آيات التضحية نوضح ما يلي:

١. المؤسسة لم تألو او توفر جهد في سبيل تقديم خدمة ذات سوية عالية وحاولت جاهدة وبالتعاون مع الادارة المالية ان يتم البدء بالخدمة قبل عيد الفطر مراعاة لظروف الجميع .

٢. بلغ عدد المستفيدين الذين تم تسليمهم التعويض المستحق حتى تاريخه حوالي ١٥ الف من اصل ٣٢ الف مستفيد وبكتلة مالية تقدر بحدود ٣٠ مليار ليرة.

ما يعني نسبة الانجاز خلال يومين ٥٠ % تقريبا، كما بلغ عدد المتقاعدين الذين تم تقبيضهم رواتبهم خلال نفس المدة حوالي ١٤٠ الف متقاعد.

٢. حددت الموسسة موعد بدأ الخدمة من يومي الاربعاء والخميس في الساعة الثامنة صباحا، وتم تأمين نقل العاملين من والى الى مراكز العمل لتقديم الخدمة وبظل الظروف الحالية الاستثنائية التي يبدأ فيها الدوام الرسمي الساعة ٩ صباحا مع الاخذ بعين الاعتبار التخفيض بعدد الكوادر بسبب جائحة كورونا، مع الخصوصية في نقل الاموال كونها مبالغ كبيرة .

الشيء المفاجئ ان المستفيدين من الخدمة توافدوا الى المراكز منذ الساعة ال ٥ صباحا وبالتالي تسبب ذلك بازدحامات كبيرة ريثما تم افتتاح الخدمة فاصبح من الصعب السيطرة على الوضع، خاصة وان الخدمة تزامنت قبل عيد الفطر ومع موعد بدء خدمة رواتب المتقاعدين الامر الذي انعكس على عدد الكوى العاملة كون شريحة المتقاعدين من الفئات العمرية الكبيرة والتي لا يمكن التغاضي او التراخي بخدمتهم.

٣. ان زمن اداء الخدمة لكل مستفيد عند الوصول للنافذة بلغ بمعدل وسطي بحدود ١.٣٠ دقيقة نظرا لخصوصية الخدمة لجهة تدقيق البيانات والوثائق والمبالغ.

٣. نقص التمويل الذي حصل ببعض المراكز ناتج عن كون المصارف يبدأ دوامها بالساعة التاسعة صباحا، حيث انه كان من الصعب التكهن بعدد المستفيدين على كل مركز خاصة و ان التوزع الجغرافي لمكان اقامة المستفيدين غير معلوم او متوفر لدى الموسسة.

٤. عدم تعاون بعض المستفيدين من الخدمة حيث ان بعضهم قام بعمليات تخريب واحداث فوضى وشتم للموظفين بالتزامن مع زيادة عدد ساعات التقنين وانقطاع التغذية الكهربائية عن بعض المراكز البريدية انعكس سلبا على الخدمة .

٥. سبق وان نوهت الموسسة في منشوراتها على الصفحة الرسمية لها على الفيس بوك بضرورة مراجعة مدير البريد المعني بكل محافظة في حال وجود اي مشكلة، الا ان بعض المستفيدين لجأوا للتواصل مع الضباط الماليين.

٦. هناك بعض الأسماء لم ترد بالقوائم المسلمة للمؤسسة السورية للبريد نتيجة ظروف طارئة خاصة بالضباط الماليين او لاسباب قانونية تتعلق بتدقيق الاوضاع القانونية والمالية لبعض المستفيدين ، وبالتالي كان يتم البحث عن الاسم اكثر من مرة على المنظومة البرمجية المستثمرة في مراكز البريد للتأكد من ورود او عدم ورود الاسم.

٧. نلفت انتباهكم ان كل موظف على الكوى تواجد بعمله من اجل خدمتكم من الساعة ٧ صباحا وحتى الساعة ٦ مساء دون توقف عن العمل.

تعدكم المؤسسة بالافضل لانكم قدمتم للوطن اسمى التضحيات وتشكر تفهمكم

راجين منكم التعاون معنا لانجاح الخدمة خلال الفترات القادمة ،،غايتنا ارضاءكم