تونس تفتح المساجد والمقاهي والفنادق في 4 حزيران المقبل

جهينة نيوز:

قررت السلطات التونسية إعادة فتح المساجد وكل أماكن العبادة والمقاهي و​المطاعم​ و​الفنادق​ في الرابع من حزيران بعد أكثر من شهرين من الإغلاق بسبب ​فيروس كورونا​ المستجد.

وقال وزراء المشاريع الكبرى لبنى الجريبي والداخلية هشام المشيشي والشؤون الدينية أحمد عظوم خلال ​مؤتمر​ صحافي مشترك إن هذا التاريخ يمكن تغييره إذا عاود الفيروس انتشاره في تونس، موضحين أنه سيعاد فتح الفنادق والمطاعم المغلقة منذ 22 آذار، بنسبة خمسين بالمئة من طاقتها الاستيعابية، كما يتم وضع اللمسات الأخيرة على بروتوكول صحي سيتمضن ​تفاصيل​ تدابير الوقاية في ​المؤسسات السياحية​.

وأضاف الوزراء أنه من المقرر رفع كل تدابير الحجر في 14 حزيران، داعين مجددا إلى الامتثال لإجراءات النظافة والتباعد الاجتماعي ووضع الأقنعة. وستبقى ​المدارس​ مغلقة حتى أيلول. وحدها فصول التحضير لامتحانات البكالوريا ستُستأنف في نهاية أيار لمدة شهر. كما ستتم إعادة فتح ​دور الحضانة​ في نهاية أيار.

يذكر أنه منذ بداية آذار، سُجلت رسميا نحو 1045 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بينها 47 وفاة.