ترامب: لن أضع الكمامة.. ولن أغلق البلاد في حال موجة ثانية من كورونا

جهينة نيوز:

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أنّه يضع أحياناً كمامة للوقاية من ​فيروس كورونا​ المستجدّ إذا كانت الظروف تقتضي ذلك، لكنّه أكّد أنّه لا يرغب بفعل ذلك أمام الصحافيين.

وخلال زيارة إلى مدينة إيبسيلانتي بولاية ميشيغان، حيث زار مصنعاً لشركة فورد تحوّل لإنتاج أجهزة للتنفّس الاصطناعي لتلبية الطلب الشديد عليها بسبب جائحة كوفيد-19، قال ترامب ردّاً على سؤال لأحد الصحافيين عن سبب عدم وضعه كمامة، خلافاً لمسؤولي ​المصنع​ الذين كانوا إلى جانبه، قال بسخرية "لقد وضعت واحدة ولكني لم أرغب بأن أعطي الصحافيين متعة رؤيتها".

وما لبث أن عرض على الصحافيين ​الكمامة​، ولكن من دون أن يضعها على وجهه، وتتابع قائلا: "أنا أحبّها كثيراً. صراحة، أعتقد أنني أبدو أفضل بالكمامة".

كما أعلن ترامب أنه لن يحاول فرض الاغلاق مرة أخرى في حال ما ضربت البلاد موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد، وقال: "سنقوم بإخماد النيران، ولن نغلق البلاد، سنقوم بإخماد النيران".