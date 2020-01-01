النيران تلتهم 800 دونم من الحقول في ريف الحسكة

جهينة نيوز:

تمكنت فرق الإطفاء من إخماد عدّة حرائق اندلعت في حقول القمح_والشعير في مناطق متفرقة من الحسكة وريفها.

وأوضح فوج إطفاء الحسكة، أن النيران أتت على 800 دونم من حقول القمح والشعير في قرى (مفرق البترول) و (خربة جاموس) و (جبل كوكب) و (السودة) و (زين المبرج) و (خربة فارس) و (الناصري) و (الخريطة).

في السياق، قال مسؤول فوج الإطفاء في الحسكة، أحمد مهدي، إن فرق الإطفاء لم تتمكن من الوصول إلى حقول زراعية اندلعت فيها النيران بسبب قصف الاحتلال التركي على ريف تل تمر الشمالي.

وكان قصف الاحتلال التركي على ريف تل تمر الشمالي أمس الثلاثاء قد تسبب باندلاع حرائق في حقول زراعية في قرى (معشبة) و(خربة شعير) و (القاسمية) و (الدردارة)

وارتفع إجمالي المساحات الزراعية التي التهمتها النيران في الحسكة وريفها منذ الخميس الفائت إلى نحو 2700 دونم، بحسب فوج إطفاء الحسكة.

يُشار إلى أن الحرائق كانت قد التهمت في الموسم الفائت أكثر من 45 ألف هكتار من المحاصيل الزراعية في محافظة الحسكة ، وتسببت بخسائر مادية وصلت إلى نحو 11 مليار ليرة.