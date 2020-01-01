إجمالي مساحة القطن في الجزيرة يصل إلى 3500 هكتار

جهينة نيوز:

وصل إجمالي المساحات المزروعة بمحصول القطن خلال الموسم الحالي في محافظة الحسكة إلى 3550 هكتاراً.

وأوضحت مديرية الزراعة في محافظة الحسكة، أن مزارعي المحافظة أوشكوا على الانتهاء من زراعة محصول القطن، لافتة إلى أن المساحات تركزت في ريف المحافظة الشمالي.

ووفقاً لمديرية الزراعة، فإن مساحة حقول القطن هذا الموسم تجاوزت إجمالي المساحة التي تم زراعتها في الموسم الماضي بنحو 450 هكتاراً فقط.

هذا وأنتجت محافظة الحسكة خلال الموسم الزراعي الماضي نحو 18 ألف طن فقط من محصول القطن.

يشار إلى أن المساحات المزروعة بالقطن في محافظة الحسكة شهدت تراجعاً ملحوظاً خلال الأعوام الأخيرة بسبب ارتفاع تكاليف الزراعة وصعوبة تصريف الإنتاج، وفقاً لمديرية الزراعة.