القوات الروسية تسير دورية مشتركة مع الاحتلال التركي في ريف رأس العين الغربي

جهينة نيوز:

سيّرت القوات الروسية مع الاحتلال التركي اليوم الخميس، دورية مشتركة في ريف رأس العين الغربي، بعد ساعات من استهدافها.

وتألّفت الدورية من أربع عربات عسكرية روسية وأربع آليات تركية، برفقة مروحيتين روسيتين جواً، من قرية “آشمة” /20/ كم غرب رأس العين وجابت قرى (جارقلي فوقاني، قران، ديكمداش، خورخوري، بوبان، سفتك، منطقة الإذاعة) وصولاً إلى قرية “جول بك” غرب رأس العين 7 كم.

وعادت الدورية من قرية “جول بك” باتجاه منطقة الإذاعة مروراً بقرى (سوسان، قولة، قراقوي، بيندر، مشكو، جبنة، جارقلي فوقاني) وصولاً إلى نقطة الانطلاق في قرية “آشمة”.

وكانت مدفعية الاحتلال التركي ، انطلاقا من مدينة جرابلس الواقعة تحت الاحتلال التركي قد استهدفت مساء الاربعاء، بشكل عشوائي ريف رأس العين الغربي بالأسلحة الثقلية.

وأدّى القصف إلى إصابة شخصين وهم من أبناء قرية شيخلر /شيوخ/ بجروح بليغة، دون ورود معلومات عن خسائر مادية وتقع قرية شيخلر في غرب رأس العين 35 كم وعلى الضفة نهر الفرات.

وتتعرض منذ فترة قرى غربي لمدينة رأس العين لقصف متكرر، وتسبّب القصف باحتراق عشرات هكتارات من الأراضي المزروعة بمحصولي القمح والشعير.