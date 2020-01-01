التربية: تحديد موعد امتحان مسابقة تعيين معلمين في المدراس

جهينة نيوز:

حددت وزارة التربية، الثالث عشر من حزيران المقبل موعداً لإجراء الامتحان التحريري لمسابقة التعاقد مع معلمين جديد بموجب عقود سنوية في المدراس

وقالت مديرية التربية في الحسكة، إن الموعد الجديد تم تحديده بعد تأجيل الموعد السابق الذي كان مقرراً في نيسان الماضي بسبب تداعيات أزمة فيروس (كورونا).

وأشارت مديرية التربية إلى أن عدد المقبولين لإجراء الفحص التحريري في محافظة الحسكة وحدها بلغ أكثر من 3200 شخص من حملة الشهادات الجامعية من مختلف الاختصاصات.

وتشمل مسابقة تعيين معلمين اختصاصات الكيمياء والعلوم والفيزياء والرياضيات واللغة العربية واللغتين الإنكليزية والفرنسية، إضافة للتاريخ والجغرافية والفلسفة والتربية الإسلامية.

كما تشمل المسابقة خريجي أقسام معلم الصف ورياض الأطفال والإرشاد النفسي.

يُشار إلى أن هذه المسابقة تتم بشكل سنوي وتشمل جميع المتخرجين ممن تم تسجيلهم في دواوين مديريات التربية في المحافظات السورية.